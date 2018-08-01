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В Киеве до 3 августа будут наблюдаться метеорологические условия, способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха (антициклональный характер погоды, дневная высокая температура и ночные задерживающие слои воздуха). Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС со ссылкой на Гидрометцентр.

Так, по данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5-6 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация), в районах площадей Бессарабская и Демеевская; Оболонского проспекта; улицы Довженко и проспекта Победы.

Уровень загрязнения формальдегидом достиг 5 - 7,5 среднесуточных ПДК, в районах площадей Бессарабская и Демеевская; проспектов Оболонского и Победы, бульвара Леси Украинки и улиц Довженко, Попудренко, Каунасская.
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