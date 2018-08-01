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Система электронных государственных закупок ProZorro за два года существования сэкономила 52 млрд грн бюджетных средств.

Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, передает «Новое Время».

В частности, за это время было проведено 2 млн тендеров, наибольшее количество участников на торгах составила 24 на тендер.

ProZorro обеспечила 155 тыс. новых поставщиков, а также 25 тыс. новых заказов в системе электронных продаж.

Напомним, в июне стартовала малая приватизация через систему ProZorro.
ForUm

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