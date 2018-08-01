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Под Министерством внутренних дел прошел митинг против бездействия силовиков после нападений на активистов и резонансных убийств, люди требуют подключить к расследованиям Службу безопасности Украины. 

Дело о нападении с применением кислоты на сотрудницу Херсонского городского совета Катерину Гандзюк в третий раз переквалифицировали в покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. Установлено, что ее облили концентрированной серной кислотой. Пострадавшую транспортировали в Киев.  Управление Нацполиции в Херсонской области и областную прокуратуру пикетировали активисты, требуя должным образом расследовать резонансные случаи нападений в Херсоне.

Полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве в Бердянске ветерана АТО Виталия Олешко («Сармат»). 

Бывший заместитель командира расформированной добровольческой роты МВД «Торнадо» Николай Цукур заявляет, что одним из задержанных по подозрению в убийстве в Бердянске ветерана АТО Виталия Олешко («Сармат») является экс-боец подразделения Артем Матюшин.  Нардеп Антон Геращенко подтвердил эту информацию

Следствие проверит возможную причастность народного депутата Александра Пономарева к убийству Олешко.

Шесть человек были арестованы в Италии в ходе операции карабинеров по обвинению в вербовке наемников для участия в войне на Донбассе.

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 августа 2018 года составил 1,995 млрд грн, что является минимальным значением показателя с января 2014 года, когда остаток составлял 1,739 млрд грн.

Подозреваемая в смертельном ДТП на улице Сумской в Харькове Елена Зайцева на время аварии была в состоянии наркотического опьянения.

По результатам встречи в Администрации Президента Петра Порошенко, в которой участвовали председатель НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев и председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко, ситуация с обеспечением газом киевских объектов теплогенерации пока стабилизирована. До конца августа Киев закупит 18 млн куб. м газа по 10,2 тыс. грн за куб./м у частной компании «Укрнефтебурение». 

Новый государственный адвокат Виктора Януковича в деле о государственной измене Виктор Овсянников отказался принимать участие в судебных дебатах.  

Правоохранители завершили расследование дела нардепа Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.

По состоянию на 17:00 1 августа в Киеве зарегистрировано 70 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе 10 случаев среди детей.
ForUm

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