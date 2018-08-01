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По мнению политического эксперта Дениса Гаевского, после прихода в партию Виктора Медведчука рейтинги «За життя» в ближайшее время вырастут. И это не самая вдохновляющая новость для «Оппоблока», сказал эксперт в эфире 112 Украина.

«Я согласен с тем, что вхождение Медведчука в партию «За життя» — это довольно сильный ход, учитывая то, какая борьба разгорается за умеренный электорат центральной Украины и за электорат юго-восточной Украины», — сказал он.

По информации Гаевского, рейтинг партии «За життя» сейчас значительно опережает рейтинг «Оппозиционного блока».

«Думаю, что в ближайшее время мы увидим рост рейтингов партии «За життя» с присоединением Медведчука, и, действительно, это не самая вдохновляющая новость для «Оппоблока». Говоря спортивными терминами, «За життя» переигрывает сейчас по очкам «Оппоблок». Дело в том, что «Оппоблок» находится в серьезном кризисе, по сути, фрагментируется, помимо того, что в 2016 году оттуда вышел Мураев, Рабинович - в этом году, Добкин покинул ряды «Оппоблока», Новинский заявил о создании своего движения «Партия мира», — добавил он.

Напомним, народный депутат Украины, лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович представил пошаговую программу выхода страны из экономического кризиса. Путем многодневного голосования зрители одного из телеканалов определили в пяти основных направлениях тех лучших менеджеров, которых партия «За життя» должна взять в список и поручить им вывести страну из экономического и политического кризиса.
ForUm

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