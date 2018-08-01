По словам лидера партии «За життя», народного депутата Украины Вадима Рабиновича, информация о создании партией нового правительства — фейк. Политсила активно работает во всех регионах Украины, в чем можно убедиться, посетив сайт «За життя». Программа партии по выходу из кризиса практически идеальная. Об этом Рабинович рассказал в эфире «112 Украина», отвечая на вопросы телезрителей.

Вадим Рабинович пошел в политику, чтобы вложиться в Украину, которая, по его мнению, должна превратиться в Клондайк.

«Украина должна процветат, как ни одна страна Европы по трем причинам: первое – мы так территориально расположены, второе – у нас образовательный уровень на много выше, и третье — это наша земля», — пояснил парламентарий.

Программу партии «Украинская мечта» Рабинович считает практически идеальной, а информацию о создании «нового правительства» — откровенным фейком.

«Произошла очень простая вещь – на юго-востоке и в центре Украины определилась главная поэтическая сила. Вот так. Люди, зайдите на сайт ЗЖ, наберите «За життя», мы каждый день работаем, в каждом городе Украины что-то происходит, что-то мы делаем. Возьмите, откройте сайты остальных 10 партий – где они кроме виртуальных фигур. Вся страна делится на две части - тех, кто «За життя» и тех, кто против», — уверен лидер «За життя».

По информации Рабиновича, после вхождения Виктора Медведчука в команду кризисных менеджеров партии, он получил 80% положительных отзывов, и только 20% — негативных.

«Это мало для отрицательных. Хорош принцип ВВС, когда – 30%. Дорогие друзья, критикуйте нас до 30%. А в сути все поняли, что произошло. Произошла очень простая вещь – мы усилились тем игроком, который нужен был нам для решения вопросов с Россией по освобождению пленных. Это «золотой ключик» от этих вопросов, мы забрали его себе, и все от злости одурели. И это понятно», — пояснил политик.

Отвечая на вопрос, кто от «За життя» будет баллотироваться в президенты — Рабинович или Медведчук, лидер «За життя» обратился к вопросу формы правления в Украине.

«Мы вообще должны упразднить пост президента. Эта система не работает. Нам нужна парламентская республика», — считает Вадим Рабинович.