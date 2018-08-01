также в разделеПолитика
Порошенко хочет заставить РФ возместить ущерб за оккупацию Донбасса и Крыма 12
Гаевский: Приход Медведчука в команду «За життя» — очень сильный ход 23
Адвокат: Украинские партнеры требовали от Манафорта не регистрировать доходы 35
Турчинов о референдуме на Донбассе: Это все равно, что читать лекцию колорадским жукам 51
«Деловая столица»: В следующем парламентском цикле вес поста премьера может превысить президентский 35
Порошенко поручил МИД поработать над ужесточением санкций против РФ 21
Мулык: Левочкин, Бойко & Co проиграли конкуренцию за самого влиятельного оппозиционного политика 90
Дело доверенного лица Путина направлено в суд 30
Турчинов: РФ попытается повлиять на украинские выборы 59
Януковичу снова дадут госадвоката 17
Адвокаты Януковича снова сорвали дебаты 39
Порошенко уволил главу Черниговщины 38
Манафорт заработал в Украине не менее $60 миллионов 21
МИД протестует из-за приезда Медведева в Крым 29
Чаплыга: Союз Медведчука и Рабиновича означает, что «Оппоблоку» нечего будет делать на Юго-Востоке 238
Порошенко одобрил закон о требованиях к органической продукции 12
Нестор Шуфрич: В караоке Янукович пел намного лучше, чем управлял страной 46
Рабинович рассказал, как за пять минут «сделал» «Оппоблок», который долго «окучивал» Медведчука 105

По словам лидера партии «За життя», народного депутата Украины Вадима Рабиновича, информация о создании партией нового правительства — фейк. Политсила активно работает во всех регионах Украины, в чем можно убедиться, посетив сайт «За життя». Программа партии по выходу из кризиса практически идеальная. Об этом Рабинович рассказал в эфире «112 Украина», отвечая на вопросы телезрителей.

Вадим Рабинович пошел в политику, чтобы вложиться в Украину, которая, по его мнению, должна превратиться в Клондайк.

«Украина должна процветат, как ни одна страна Европы по трем причинам: первое – мы так территориально расположены, второе – у нас образовательный уровень на много выше, и третье — это наша земля», — пояснил парламентарий.

Программу партии «Украинская мечта» Рабинович считает практически идеальной, а информацию о создании «нового правительства» — откровенным фейком.

«Произошла очень простая вещь – на юго-востоке и в центре Украины определилась главная поэтическая сила. Вот так. Люди, зайдите на сайт ЗЖ, наберите «За життя», мы каждый день работаем, в каждом городе Украины что-то происходит, что-то мы делаем. Возьмите, откройте сайты остальных  10 партий – где они кроме виртуальных фигур. Вся страна делится на две части - тех, кто  «За життя» и тех, кто против», — уверен лидер «За життя».

По информации Рабиновича, после вхождения Виктора Медведчука в команду кризисных менеджеров партии, он получил 80% положительных отзывов, и только 20% — негативных.

«Это мало для отрицательных. Хорош  принцип ВВС, когда – 30%. Дорогие друзья, критикуйте нас до 30%. А в сути все поняли, что произошло. Произошла очень простая вещь – мы усилились тем игроком,  который нужен был нам для решения вопросов с Россией по освобождению пленных. Это «золотой ключик» от этих вопросов, мы забрали его себе, и все от злости одурели. И это понятно», — пояснил политик.

Отвечая на вопрос, кто от «За життя» будет баллотироваться в президенты — Рабинович или Медведчук, лидер «За життя» обратился к вопросу формы правления в Украине.

«Мы вообще должны упразднить пост президента. Эта система не работает. Нам нужна парламентская республика», — считает Вадим Рабинович.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги