Полиция провела комбинацию по задержанию четырех подозреваемых в убийстве участника АТО и общественного активиста Виталия «Сармата» Олешко.

Об этом во время брифинга рассказал начальник ГУ ЧП в Запорожской области Сергей Комиссаров, сообщает «Украинская правда».

«На первом блокпосту их узнали и пропустили... потому что мы не знали, есть ли у них оружие, нет оружия», – рассказал Комиссаров.

По его словам, после прохождения первого блокпоста, подозреваемые «были уверены, что они проехали, что к ним нет вопросов».

За мужчинами двигалась машина правоохранителей.

«На другом блокпосту их уже задержали», – отметил начальник полиции.

Задержали их на Приазовском блокпосту, оружие изъяли.

В полиции уточнили, что один из подозреваемых ранее был судим за разбои, кражи.

Также Комиссаров добавил, что правоохранители будут проверять, каким образом в сеть попали фотографии задержанных.

«Будем проверять, где утечка информации, где, кто сфотографировал», – объяснил он.

В то же время, полиция пока не говорит, как подозреваемые распределяли роли в совершении преступления. Комиссаров утверждает, что над этим сейчас работает следствие.

Напомним, 31 июля в Бердянске неизвестный убил бойца батальона «Донбасс» Виталия Олешко («Сармат»).

Красный автомобиль «Таврия», на котором скрылись двое нападавших, был обнаружен правоохранителями через несколько часов после убийства на улице Ямбольской.

Спустя несколько часов в городе Васильевка Запорожской области полицейские задержали 4 подозреваемых. Позже в Бердянске был задержан еще одни подозреваемый.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Полиция рассматривает несколько версий убийства.

Бывший заместитель командира расформированной добровольческой роты МВД «Торнадо» Николай Цукур сообщил, что одним из задержанных по подозрению в убийстве Олешко является экс-боец подразделения Артем Матюшин.

В свою очередь народный депутат от «Народного фронта» Антон Геращенко подтвердил, что подозреваемый в убийстве является бывшим бойцом батальона «Торнадо».