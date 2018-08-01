Суд оправдал и признал невиновным бывшего начальника следственного отдела Управления Службы безопасности Украины в Луганской области Виталия Жалдака в даче 50 тыс. гривен взятки военному прокурору.

Об этом говорится в приговоре суда, передают Українськi Новини.

Согласно ему, обвиняемый с октября 2015 года занимал должность начальника следственного отдела УСБУ в Луганской области.

31 марта 2016 года он прибыл в служебный кабинет военного прокурора Луганского гарнизона для обсуждения дела против 3 граждан, подозреваемых в незаконном перемещении товаров через линию разграничения.

При этом сотрудник спецслужбы предложил прокурору направить в суд обвинительный акт только в отношении 2 подозреваемых, а против организатора канала предложил закрыть уголовное производство.

За данное действие Жалдак пообещал прокурору взятку в размере 50 тыс. гривен.

После общения с экс-начальником следственного отдела УСБУ военный прокурор сразу же сообщил правоохранителям о предложенной неправомерной выгоде и согласился сотрудничать с ними для раскрытия преступления.

Для этого служебный кабинет прокурора был оборудован скрытой видеокамерой.

На следующий день, 1 апреля 2016 года, обвиняемый пришел в кабинет к прокурору и передал ему черный пакет с деньгами, после чего был задержан правоохранителями.

Ни в ходе следствия, ни на судебном процессе сотрудник СБУ не признал свою вину.

Он утверждает, что по просьбе неизвестного ему ранее лица передал пакет прокурору с неизвестным ему содержимым.

В то же время, вина подсудимого в суде была подтверждена показаниями свидетелей и исследованием документов и видеозаписи со скрытой камеры.

«Кроме того, в ходе допроса в качестве обвиняемого, подсудимый виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины, себя не признал и предоставил суду ложные показания, которые полностью опровергаются материалами уголовного производства и исследованными в суде доказательствами, в связи с чем, суду следует критически относиться к указанным показаний обвиняемого и расценивать их как способ защиты с целью избежания уголовной ответственности за совершенное преступление», - сказано в приговоре.

Несмотря на все эти обстоятельства, суд решил оправдать подсудимого.

По мнению суда, все аргументы стороны обвинения являются допущениями и не могут свидетельствовать о доказанности вины экс-начальника следственного отдела в даче взятки за не привлечение к уголовной ответственности третьего лица.

Таким образом, суд оправдал Жалдака, вернул ему 206,7 тыс. гривен залога и снял арест с имущества.