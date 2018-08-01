Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией и киевской городской прокуратурой разоблачили в Киеве незаконное отчуждение административного здания госучреждения «Институт ортопедии и травматологии» Национальной академии медицинских наук, сообщает пресс-центр СБУ.

В рамках начатого уголовного производства, оперативники спецслужбы установили, что организовала сделку группа злоумышленников, в которую входили государственные регистраторы и коммерсанты.

Дельцы внесли недостоверные данные о праве собственности на дом в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество и Реестр прав собственности на недвижимое имущество. В результате злоумышленники переоформили на третьих лиц историческое здание в центре Киева площадью почти восемьсот квадратных метров.

По материалам СБ Украины, Хозяйственный суд Киева вернул здание в собственность. В рамках уголовных производств по ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к незаконному отчуждению государственного имущества.