В соцсети Facebook рассказали, что разоблачили новую скоординированную кампанию политического влияния, чтобы ввести пользователей в заблуждение и организовать митинги накануне выборов Конгресса США в ноябре этого года.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Reuters.

В соцсети отметили, что уже деактивировали десятки поддельных страниц и аккаунтов. В частности, удалили 32 страницы и учетные записи Facebook и Instagram. Их устранили в рамках борьбы с иностранным вмешательством в выборы США.

В Facebook отметили, что их исследование еще находится на ранней стадии и они не знают, кто стоит за этой информационной кампанией к выборам 2018 года, которые определят, сможет ли республиканская партия удержать контроль в Конгрессе США.

В то же время представители соцсети рассказали, что один известный аккаунт из «фабрики троллей из Ольгина» или «Агентства интернет-исследований» (официальное название одной из разоблаченных соответствующих учреждений - УП) был коадминистратором одной из фальшивых страниц в течение семи минут.

Однако в соцсети решили, что этого недостаточно для того, чтобы приписать эту информационную кампанию российскому правительству.

Главный операционный директор Facebook Шерил Сэндберг рассказала, что попытки манипулировать общественным мнением, скорее всего, станут более сложными из-за проверки в соцсети, назвав их «гонкой вооружений».

Отмечается, что более 290 000 учетных записей в соцсети подписались как минимум на одну из раскрытых страниц. Также было потрачено около 11 000 долларов на 150 реклам в соцсети.

С мая 2017 года на этих разоблаченных страницах создали около 30 уведомлений о событиях.

Сотрудникам соцсети удалось обнаружить подозрительную активность в отношении не менее двух событий - запланированного на следующей неделе в Вашингтоне контрпротестного митинга «Unite the Right II» и #AbolishICE - кампании в соцсетях, направленной на агентство иммиграции и таможенного контроля США.

В ноябре 2018 года в США должны переизбирать нижнюю палату Конгресса США - Палату представителей, а также треть состава Сената. Кроме того, переизбираться будут 39 губернаторов штатов и территорий, а в ряде штатов состоятся другие местные выборы.

Напомним, скандал с утечкой информации разразился после того, как стало известно, что британская компания по анализу данных Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия для использования в американской избирательной кампании.

Основатель Facebook Inc. Марк Цукерберг признал, что компания «допустила ошибку». Он также заявил, что из-за скандала компания проанализирует все приложения, которые имеют доступ к значительному количеству информации пользователей, и ограничит доступ к этим данным для разработчиков.

По данным Facebook, Cambridge Analytica могла получить доступ к данным 87 миллионов пользователей.