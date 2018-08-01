Продадут ли «Ukrlandfarming» на Лондонской бирже или же с молотка за долги?

Год назад Олег Бахматюк начал тщательно отмывать свой имидж, замаранный скандальным крахом его банков «Финансовая инициатива» и «VAB». Утверждая при этом, что в крахе виновата… Валерия Гонтарева, ранее руководившая своей компаний «Investment Capital Ukraine» (ICU), а затем возглавившая Национальный банк Украины (НБУ). Украинцы, внимательно читающие экономические новости, могли заметить, что между Бахматюком и Гонтаревой вспыхнула настоящая информационная война. Гонтарева публично призывала его вернуть государству миллиарды, полученные в качестве рефинансирования его банков, а Бахматюк так же публично заявлял, что Гонтарева хочет уничтожить его аргрохолдинг «Ukrlandfarming».

Кто из них прав, а кто лукавит, мы сейчас попробует разобраться. Но прежде стоит хорошо запомнить (или даже записать) этот самый «Ukrlandfarming». На сегодня это главное (но не единственное) крупное детище Бахматюка, взращенное на взятых в кредит и просто выведенных из его банков миллиардах. И он действительно старается его сохранить и укрепить, а потому упорно противодействует тому, чтобы активы «Ukrlandfarming» изымались в счет уплаты его колоссальных долгов. Но с какой именно целью?

Те, кто сегодня называет Бахматюка аграрным олигархом, могут несколько ошибаться. Возможно, он даже не знает толком, откуда именно вылезают яйца у его куриц и где у кукурузы растут початки. Потому что Бахматюк не аграрий, он просто бизнесмен «хапни-продай». Свой «Ukrlandfarming» он создавал, в лучшем случае, для продажи – возможно, иностранцам, за очень хорошую цену в звонкой инвалюте. Правда, чтобы теперь продать его и не прогадать, «Ukrlandfarming» нужно избавить от всех долговых обязательств и претензий. Как? Напрасно вы думаете, что Бахматюк собирается честно возвращать эти долги, кропотливо зарабатывая деньги выращиванием зерна и продажей курятины.

Но есть и другое мнение: что «Ukrlandfarming» нужен Бахматюку даже не для продажи, а как инструмент кредитно-финансовых афер в особо крупных размерах. Ведь не зря же еще несколько лет назад украинские журналисты заговорили об «аграрной пирамиде» Олега Бахматюка.

Основание «аграрной пирамиды»

Когда простые украинцы берут кредиты, они не становятся от этого богаче, даже наоборот. Ведь купленные на эти кредиты потребительские товары со временем не становятся дороже, а ипотеку приходится возвращать с большими процентами. Для них кредит это, в первую очередь, долг, необходимость обязательного возврата которого регулярно портит настроение и вынуждает потуже затягивать пояса.

Другое дело - украинские олигархи, для которых кредиты это инструмент финансовых манипуляций и наживы. Многие из них могут себе позволить вообще не возвращать кредиты, и при этом в их двери не постучат коллекторы. А многие давали кредиты себе самим, для чего открывали банки и привлекали в них деньги доверчивых вкладчиков, которые потом переводили на счета своих фирм и выводили в оффшоры. После чего занимали деньги еще и у государства, и эти деньги тоже исчезали…

В 2006 году, когда Олег Бахматюк еще с азартом «косил бабло» на газификации сел Западной Украины, он взял большой кредит для реконструкции птицефабрики «Чернобаевская». Кредит немалый: 137 миллионов гривен, или 27,4 миллиона долларов по тогдашнему курсу. Более того, через своих больших друзей во власти Бахматюку уже тогда удалось изобразить себя украинским аграрием и получить от государства компенсацию на проценты по этому кредиту!

Прошло два года – строительные работы практически не начинались. Зато Бахматюк взял новый кредит (в «Ощадбанке»), уже на 314 миллионов гривен – под расширение «Чернобаевской», строительство новых мощностей под этим брендом. Кредит был взят в апреле 2008-го, когда курс валюты был даже чуть меньше 5 гривен за доллар. Судьба этих денег осталась неизвестной, как и остальных кредитов, которые Бахматюк набрал и для других своих агрофирм и птицефабрик на общую сумму более 700 миллионов гривен (свыше 140 миллионов долларов). Журналисты уже тогда отметили, что курино-яичный бизнес заинтересовал Бахматюка исключительно потому, что под него можно было успешно доить державу.

В 2011 году на предприятиях «Авангард» и «Чернобаевская» была проведена ревизия с целью выяснения судьбы выделенных кредитов. Вместо новых птицефабрик комиссия обнаружила лишь забитые в землю ржавые сваи и валяющееся под открытым небом импортное оборудование.

Невероятно? Ну да, помните байки советского времени о том, что капиталист бережно относится к своей собственности и у него якобы каждый винтик на счету, смазан и уложен в коробочку? Возможно, так и есть у капиталистов-промышленников, капиталистов-производителей. Но Бахматюк – это финансовый комбинатор. Полученные кредиты он прокручивал через свой банк «Финансовая инициатива», переводил на счета своих компаний ООО «Станиславская торговая компания», ООО «МонолитТрансСтрой», ЗАО «Агромаш-ИФ» и др. По подложным документам оплачивались строительные работы (которые не проводились), причем стоимость этих работа сильно завышалась. Через карманные фирмы-посредники было закуплено некоторое количество импортного оборудования – по ценам в 2-3 раза выше рыночных, а разница осела в кармане Бахматюка.

Теперь вы понимаете, почему его «Чернобаевая» и «Авангард» напоминали советские долгострои? Его не волновало это гибнущее под дождями оборудование, ведь он уже получил жирный навар с его покупки! Ему не нужны были птицефабрики европейского образца - куры несли яйца и в старых советских сараях. Даже построенные позже несколько новых фабрик отвечали стандартам разве что дикой Африки, потому что создавали вокруг себя зоны экологического бедствия.

Международный аферист

Начиная с 2010 года ресурсы украинского бюджета стали для Бахматюка несколько труднодоступными. Тут и последствия кризиса сказались, но еще больше сказалась смена власти в стране. Видимо, его высокопоставленные друзья были временно оттеснены от руля и корыта. И тогда Бахматюк решил подоить иностранных инвесторов.

В 2010 году его яичный холдинг «Авангард» (в лице «Avangardco Investments») вышел на Лондонскую фондовую биржу и провернул любопытную сделку. Сначала была успешно осуществлена IPO (первая продажа акций), за 21,7% выручили 208 миллионов долларов. Стоил ли тогда «Авангард» целый миллиард? Тут сомнения возникли у всех. Ведь только только «Авангард» набрался кредитов в украинских банках, при этом вместо реальных реконструкций проводились какие-то аферы, и вдруг он объявляется себя ведущим производителем яиц в стране и при этом оценивает свои активы в миллиард долларов – а ему верят и покупают его акции.

Неужели западные инвесторы – идиоты? Или же Лондонская биржа была использована лишь как инструмент для большой аферы? В Интернете можно найти немало любопытной информации о невероятно замысловатых и запутанных финансовых схемах Бахматюка, в том числе и по этой странной продаже акций «Авангарда».

Финансовые схемы Бахматюка

Через несколько месяцев «Avangardco Investments» продал на Лондонской бирже пакет облигаций на сумму 200 миллионов долларов (под 10% годовых, на срок пять лет), причем их гарантиями стали акции холдинга. И их кто-то купил. Облигации, конечно, были не собственно «Авангарда», посредником в этом стал банк Моргана, который оказывает подобные услуги. Но даже в этом случае это удивило многих. Возникли два вопроса: кто же на самом деле был покупателем акций и облигаций «Авангарда», и участвовала ли в этом компания ICU Гонтаревой, специализировавшаяся на операциях с облигациями? Кстати, а что если причина нынешней войны между Бахматюком и Гонтаревой заключается именно в этих облигациях?

И не только в этих, потому что в 2012-2013 году уже «Ukrlandfarming» (поглотивший потом «Авангард») разместил на Ирландской фондовой бирже еврооблигации на сумму 500 миллионов долларов (под 11 % годовых). Любопытна судьба этих облигаций. Те, которые разметил «Авангард», в 2015 году вместо погашения были «реструктуризированы», и расчет по ним отложили до осени 2018 года (скоро, скоро!). Облигации от «Ukrlandfarming» были тоже частично реструктуризированы, а частично обязательства по ним повесили на банки банки «Финансовая инициатива» и «VAB» - после банкротства которых эти обязательства сказали «остаточно прощавай!». И снова мы возвращаемся к вопросу: не тут ли зарыта причина конфликта между Гонтаревой и Бахматюком?

Учтем еще один факт: в 2010 году Бахматюк толкнул на Лондонской бирже акции «Авангарда» по 15 долларов, а через три года выкупил их по 8,5 долларов. Бахматюк вообще старается быть единоличным собственником своих компаний и банков, если даже он и продавал часть их акций, то потом скупал их обратно.

Дальше – больше. В 2011 году «Ukrlandfarming» взял кредит в размере 600 миллионов долларов у «Deutsche Bank» и «Сбербанка России», якобы для строительства новых птицефабрик. Вместо этого деньги были потрачены на хаотическую скупку агрофирм и предприятий пищевой промышленности, а также на приобретение «VAB-банка», ранее принадлежавшего скандальному бизнесмену Сергею Максимову (гражданин России и Израиля). У Максимова с Бахматюком из-за этого банка, как говорят журналиста, вообще произошла целая «Санта-Барбара». Бахматюк практически «отжал» банк с помощью «иуды» Петра Барона (зятя Максимова, сбежал за границу), а Максимов после пытался признать продажу банка недействительной.

Небезынтересно и то, что «VAB-банком», как и «Финансовой инициативой», Бахматюк владел через цепочку фирм, включая кипрский оффшор «Quickcom Limited». Ну да без оффшора тут никак, не станет же Бахматюк платить в украинский бюджет все положенные налоги, как последний лох! А так всё оформлено по льготам, как «иностранные инвестиции».

Бахматюк успешно «разводил на бабки» даже американцев. В том же 2011 году он купил в США две агрокомпании: «Omtron USA» и Townsend». Обе представляли собою предприятия, которые объединяли фермеров-одиночек, занимающихся выращиваем зерна и птицеводством. Американские фермеры, привыкшие трудиться честно, не ожидали подвоха от нового собственника компаний.

И вот Бахматюк, воспользовавшись их доверием, сначала устроил работавшим с «Townsend» фермерам такую себе лекцию о «Нью-Васюках», уговорив их взять кредиты на расширение производства и доверить эти деньги ему. После чего он обанкротил «Townsend» и просто сбежал. Обдурить фермеров, работавших с «Omtron USA» ему не удалось: когда он устроил там финансовые махинации и тоже обанкротил предприятие, то фермеры тут же подали на него суд и сразу выиграли дело. После этих скандалов власти США даже запретили Бахматюку въезд в страну!

Видимо, именно поэтому новых «инвесторов» он отправился искать в Китай, где в 2013 году пытался развести «красных бизнесменов» на очень крупные вложения в «Ukrlandfarming». Правда, впечатлить китайцев суммами своих долгов по кредитам и облигациям он не смог, но зато Бахматюк готовился предстать перед ними как крупнейший латифундист Украины, и поэтому стремительно скупал арендные права на землю, собрав внушительный «земельный банк» в более чем полмиллиона гектаров.

Обвал пирамиды

Если бы Бахматюк реально занимался именно сельским хозяйством, то кризис 2014-2015 г.г. он пережил бы без проблем: продавал бы себе на экспорт зерно, мясо и яичный порошок, да и богател бы потихоньку. Но его истинной страстью были только финансовые операции, а точнее махинации. Даже свои банки он пустил по ветру, для того чтобы перекачать средства их вкладчиков на счета своих фирм. Схема была стандартной для украинских банковских афер: фирмам выдавались огромные кредиты, которые потом не возвращались, а банк заявлял о своих проблемах и просил рефинансирование у державы.

Общая сумма таких кредитов, розданных одним только «VAB-банком», превышала 12 миллиардов гривен (1,5 миллиарда долларов по курсу). Среди главных получателей этих денег назывались следующие компании Бахматюка: ООО «Стар-Мастер» (354 миллиона гривен), ОАО «Железнодорожник» (938 миллионов гривен), ООО «Ледер Плюс ЛТД» (438 миллиона) и ООО «Украина-Агроинвест» (406 миллионов).

В 2014 году государство начало выдавать банкам щедрое рефинансирование, для чего пришлось печатать деньги, а банки начали скупать у НБУ валюту – и всё это способствовало обрушению гривны в разы. Это как бы и так всем известно, хотя власть данный факт до сих пор не признала и упорно «морозится». Но интрига не в этом. Просто если мы заглянем в списки банков, получавших рефинансирование, то в лидерах, осыпанных деньгами больше всех, будут и банки Олега Бахматюка: «Финансовая инициатива» (8,358 миллиарда) и «VAB-банк» (5,535 миллиарда).

Причем львиную часть этих денег банки Бахматюка получили из рук Валерии Гонтаревой – которая возглавляла НСБ с июня 2014 года. Это и удивляет: почему же тогда Гонтарева буквально засыпала Бахматюка финансовым вспоможением, а потом устроила на него резкий наезд, требуя возвращения долгов? Тут, как говорится, мнения расходятся! Есть даже предположение, что Бахматюк – это лишь публично видимая верхушка айсберга «Ukrlandfarming», что за этим проектом стояли и стоят очень влиятельные люди, просто не желавшие светиться в его финансовых аферах. Это заодно и объясняет то, почему такой человек как Бахматюк, не имевший личной власти или видимых связей во власти, умудрялся столько лет проворачивать все эти многомиллиардные комбинации.

Известно лишь одно: простые вкладчики банков Бахматюка остались с носом, и не все из них смогли вернуть свои деньги, доверенные «VAB-банку» и «Финансовой инициативе». Их акции протеста продолжались несколько месяцев. Кроме того, на весну 2018 года лопнувшие банки Бахматюка оставались должны НБУ свыше 10 миллиардов гривен за выделенное им рефинансирование, более 500 миллионов долларов (13 миллиардов гривен) по внешним займам (в основном облигации), плюс несколько миллиардов гривен долга перед юридическими лицами в Украине. При этом уголовное дело, возбужденное против Олега Бахматюка прокуратурой и переданное полиции, было быстро закрыто по звонку из МВД.

Война между Бахматюком и Гонтаревой, бесспорно, была весьма занимательной, но за их спором многие не расслышали о новых аферам «видного агрария». И это не совсем ирония: Бахматюк действительно нашел себе новый источник поглощения казенных средств, и на этот раз это государственная дотация украинским аграриям. При этом основными её получателями стали не бедные селяне, которым порою не за что заправить свой старый трактор, а агрохолдинги олигархов «Мироновский хлебопродукт» (Юрий Косюк) и «Авангард» (Олег Бахматюк). Причем о том, что выделение данных дотаций проходило в атмосфере коррупции, еще полтора года назад заявлял нардеп Сергей Лещенко.

Кстати, Юрий Косюк – лицо приближенное к Петру Порошенко. И, похоже, теперь к телу Гаранта приблизился и Олег Бахматюк, даже не смотря на свою ссору с порошенковской любимицей Гонтаревой. Можно даже говорит о некотором союзе Бахматюка и Косюка (а ведь у них есть несколько общих знакомых, например Анатолий Матвиенко), и вот уже и неудивительно, что главный производитель курятины Косюк и «яичный бог» Бахматюк в 2017 году чуть ли ни синхронно повысили цены на свою продукцию для украинских потребителей. Причем, попытки Антимонопольного комитета Украины противолействовать этому не увенчались успехом. Ну что ж, украинцы имеют право хотя бы знать, благодаря кому дорожают продукты первой необходимости!

Что ж, денег Бахматюку в ближайшее время потребуется очень много – ведь уже пора готовиться погашать еврооблигации, потому что вряд ли ему удастся отсрочить это еще на несколько лет. Кроме того, если в 2019 году в Украине поменяется власть, с которой Бахматюк не сможет договориться о прощении своих долгов перед НБУ и госпредприятиями, его аграрную империю «Ukrlandfarming», на которой висят многомиллиардные долги, могут запросто пустить с молотка, причем по частям, как те 12 стульев. И Бахматюку так и не удастся обменять её на настоящие бриллианты ни в Лондоне, ни даже в Китае.