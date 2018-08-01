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Новый завод по переработке мусора в столице планируют построить в течение следующих двух-трех лет. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

«Мусор - это сегодня проблема не только Киева, это проблема всей страны. Сейчас в столице работает один мусоросжигательный завод – «Энергия». Нам нужен новый завод именно по переработке мусора. В течение двух-трех лет такой завод должен быть построен», - сказал Кличко.

По словам мэра, ежегодно в Киеве накапливается почти 1,2 млн тонн мусора. Сейчас принято важное стратегическое решение - отказаться от практики захоронения отходов и начать их переработку.

«Мы детально изучили опыт других стран. Уже работает конкурсная комиссия, объявлен конкурс на строительство мусороперерабатывающего предприятия», - отметил мэр.

По его словам, мощность завода, который планируется построить, должна составлять более 420 тыс. тонн переработанных отходов в год. К примеру, примерно такую ​​мощность имеет полигон № 5.

Отвечая на вопрос журналистов относительно дальнейшей судьбы этого полигона, Кличко отметил, что в будущем он будет закрыт.

«Скоро начнутся работы по реконструкции полигона № 5. Будут укреплены дамбы, увеличена мощность оборудования по переработке фильтрата. Мы укрепим полигон, установим систему дегазации, и после этого закроем его», - отметил мэр.

Напомним, 22 августа в связи с окончанием действия соглашения киевских властей с компанией «Киевэнерго» единственный действующий в Украине мусоросжигательный завод «Энергия» приостановил прием мусора.
ForUm

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