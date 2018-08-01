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Европейский банк реконструкции и развития 5 сентября рассмотрит возможность предоставления НАК «Нафтогаз Украины» до 100 млн долларов финансирования в рамках возобновляемой кредитной линии на сумму до 250 млн долларов для закупки газа, который будет использован для нормального прохождения зимнего сезона.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу банка.

Согласно сообщению, организатором кредитной линии является международный инвестиционный банк Goldman Sachs, а гарантом выступает Американская правительственная организация по финансированию развития OPIC (Overseas Private Investment Corporation).

Как отметили в банке, ожидается, что проект сделает газовый сектор Украины более конкурентоспособным.

 
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