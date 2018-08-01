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Украина заняла шестое место в рейтинге легкости ведения корпоративного бизнеса The Compliance Complexity Index 2018.

Об этом сообщила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации (EBA) Анна Деревянко, передает «Новое Время».

На первых пяти позициях в рейтинге расположились Ирландия, Дания, Кюрасао, Гондурас и Никарагуа, на последних – ОАЭ, Катар, Китай, Аргентина и Малайзия.

«Конечно, все не идеально. И нам, безусловно, есть куда расти, что менять, совершенствовать и развивать. Для меня этот рейтинг еще раз демонстрирует – мы имеем потенциал, колоссальный. И это признается также международными исследованиями. Поэтому его нужно по-максимуму использовать и просто качественно работать. P.S. Надеюсь, в следующий раз будем перед Гондурасом», - отметила Деревянко.

Напомним, Украина заняла 76 место среди 190 стран мира в рейтинге Doing Business-2017, который готовит Всемирный банк.
ForUm

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