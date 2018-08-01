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В Киеве люди массово умирают от болезней сердца. Так, с начала года уже умерли более 8,7 тыс. человек.

Об этом 44.ua сообщил заместитель главы ГУ статистики в Киеве Олег Настоящий.

«С января по май 2018 года в Киеве от болезней системы кровообращения, в том числе цереброваскулярных болезней, ишемической болезни сердца и других патологий сердца умерли более 8,7 тыс. человек», - сказал Настоящий.

Кроме того, среди причин смерти населения Киева в 2018 году, как и за аналогичный период 2017 года, первое место занимают именно болезни системы кровообращения (63,9% от общего количества умерших). Второе - новообразования (17,1%), третье - болезни органов пищеварения (5%), четвертое приходится на внешние причины смерти (4,2%), пятое - болезни органов дыхания (2,5%).

 
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