В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания систем защиты линий электропередач обесточены 118 населенных пунктов в 4 областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так, во Львовской области обесточены 59 населенных пунктов, Тернопольской - 28, Волынской - 22 и Черновицкой - 9.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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