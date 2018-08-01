Чиновница Херсонского горсовета и активистка Екатерина Гандзюк, которая получила химические ожоги более 30% тела вследствие нападения с кислотой, рассказала детали нападения.

«Вышла, меня облили. Почувствовала что-то теплое. Потом поняла, что одежда начала плавиться. Домой не могла пойти. Прохожие пытались промыть водой. Со слов водителя, ее волосы и одежда дымились от разъедания кислотой», - процитировал Гандзюк на своей странице в Facebook юрист Маси Найем, который посетил ее в реанимации, сообщает УНИАН.

По ее словам нападение на нее стоило 500 долларов. «Я б дала больше, чтоб не трогали», – отметила Гандзюк.

«Я чувствовала, что после нераскрытых преступлений в Одессе, после того что 32 дня полиция Херсона пыталась установить факт того что Сергей Никитенко - журналист, я чувствовала, что я - следующая», – заявила она.



О состоянии Гандзюк рассказал врач-анестезиолог Херсонской областной больницы Юрий Равелев. «Она получила химический ожог более 30%. Это волосистая часть головы, лицо, руки, ноги, передняя часть грудной клетки. Ожог левого глаза. На данный момент состояние довольно тяжелое. Проводятся противошоковые мероприятия. Пока состояние больного стабильное. Она в сознании. Это только начало пути лечения», - рассказал врач.

Как ранее сообщал ForUm, 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой управляющую делами Херсонского городского совета Катерину Гандзюк.

Изначально нападение было квалифицированно как хулиганство. Позже дело переквалифицировали как нанесение тяжких телесных повреждений с целью запугивания.