Пассажирский самолет мексиканской авиакомпании Aeromexico потерпел крушение в штате Дуранго (Мексика), сообщает «Новое Время».

В авиакомпании подтвердили информацию, но пока не сообщают детали.

«Aeromexico осведомлена об инциденте в Дуранго и работает, чтобы проверить информацию и получить детали», - говорится в сообщении в Twitter.

Министр транспорта Мексики Херардо Руис Эспарса в своем Twitter подтвердил, что самолет авиакомпании Aaeromexico упал при взлете. По его словам, на борту находился 101 человек, а именно 97 пассажиров и четыре члена экипажа.

Губернатор штат Хосе Росас Аиспуро написал в своем Twitter, что официальных данных о смертельных случаях и травмах пока нет. Он заявил журналистам, что самолет упал сразу после отрыва от взлетной полосы.