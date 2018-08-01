также в разделеПроисшествия
Из-за непогоды в Украине обесточены 118 населенных пунктов 13
Под Киевом столкнулись сразу 3 маршрутки, пострадали 4 человека 23
В канализационном коллекторе на территории части нашли тело военного 23
В Ивано-Франковске задержали мужчину, который за 100 тысяч продал сына 18
В Бердянске неизвестный застрелил ветерана АТО «Сармата» 181
В Херсоне облили кислотой сотрудницу горсовета 80
Ливни подтопили дома на Прикарпатье: спасатели эвакуировали женщин и детей 20
В Затоке задержали мужчину, который до смерти избил отдыхающего 72
Сутки на Донбассе: 40 обстрелов, 3 военных получили ранения 14
На Ривненщине пьяный водитель наехал на полицейского 15
На Киевщине поезд протаранил легковушку, погибли 2 человека 49
Боевики за сутки 30 раз обстреляли украинские позиции, ранен 1 военный 22
На Львовщине пьяный депутат насмерть сбил велосипедистку 54
Во Львове вандалы повредили щиты на статуях польского военного мемориала 31
Вор-«альпинист» украл из квартиры одесского предпринимателя $1 миллион 46
Сутки в ООС: 25 обстрелов, погибли 2 военных, еще 2 – ранены 25
В Одессе вооруженные люди захватили предприятие 52
На Житомирщине обрушилась стена общежития 27

За прошедшие сутки, 31 июля, противник 36 раз открывал огонь по позициям Объединенных сил, тяжелое вооружение не применялось, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Светлодарска, Луганского, Южного, Зайцево, Новомихайловки, Опытного, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки, Песок, Лебединского, Павлополя, Гнутово, Водяного и Талаковки.

За минувшие сутки в ходе боевых действий один военный Объединенных сил был ранен.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск дважды открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского и Марьинки.

По данным разведки, двое оккупантов погибли и шестеро – ранены.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги