За прошедшие сутки, 31 июля, противник 36 раз открывал огонь по позициям Объединенных сил, тяжелое вооружение не применялось, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Светлодарска, Луганского, Южного, Зайцево, Новомихайловки, Опытного, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки, Песок, Лебединского, Павлополя, Гнутово, Водяного и Талаковки.
За минувшие сутки в ходе боевых действий один военный Объединенных сил был ранен.
В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск дважды открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского и Марьинки.
По данным разведки, двое оккупантов погибли и шестеро – ранены.
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