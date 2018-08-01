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Во время заседания суда адвокат Пола Манафорта Томас Зенле заявил, что американский политтехнолог получал незарегистрированные доходы, потому что это было условием его украинских бизнес-партнеров.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на АР.

«Они требовали, чтобы это было сделано именно таким образом», - подчеркнул в суде Зенле.

По данным следствия, в Украине Манафорт сотрудничал с Виктором Януковичем, олигархами Ринатом Ахметовым и Сергеем Левочкин, а также с другими приближенными к экс-президенту людьми.

Плату за свои услуги в Украине экс-руководитель президентской кампании Дональда Трампа и лоббист интересов Виктора Януковича в США получал через тайные схемы.

31 июля начался суд над Полом Манафортом, которого обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов за почти 10 лет сотрудничества с бывшим руководством Украины.

Федеральный прокурор Узо Асонье на суде заявил, что Манафорт открыл более 30 банковских счетов в трех зарубежных странах для получения и сокрытия своих доходов из Украины.

В то же время адвокат Томас Зенле на суде отметил, что политтехнолог не собирался вводить в заблуждение американские власти относительно своих доходов.

Следствие считает, что за работу политического консультанта в Украине Манафорт заработал более 60 миллионов долларов.

Напомним, 30 октября 2017 года Манафорту и его бизнес-партеру Рику Гейтсу были официально предъявлены обвинения по 12 пунктам,  в том числе в заговоре против США, сговоре с целью отмывания денег, действиях в качестве незарегистрированного иностранного агента, а также предоставлении ложных сведений в рамках Закона о регистрации иностранных агентов (FARA) и непредоставлении отчетов о зарубежных банковских счетах. 

Манафорт не признал себя виновным ни по одному обвинительному заключению. Он находится под домашним арестом и обязан носить электронный браслет. Судебное разбирательство в отношении Манафорта начнется 17 сентября, а в Вирджинии суд рассмотрит дело 10 июля.

Федеральная судья приняла решение взять под стражу Манафорта.
ForUm

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