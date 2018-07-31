В Бердянске неизвестный убил бойца батальона «Донбасс» Виталия Олешко («Сармат»).

Красный автомобиль «Таврия», на котором скрылись двое нападавших, был обнаружен правоохранителями через несколько часов после убийства на улице Ямбольской.

Фото: pro.berdyansk.biz

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Полиция рассматривает несколько версий убийства.

В городе Васильевка Запорожской области полицейские задержали подозреваемых в умышленном убийстве.

Утром 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой управляющую делами Херсонского городского совета Катерину Гандзюк.

Нападение квалифицировали как нанесение тяжких телесных повреждений с целью запугивания.

Россия предпримет попытки внутренней дестабилизации в Украине и влияния на результаты президентских и парламентских выборов в 2019 году, прогнозирует секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Он также заявил, что предложение о проведении референдума на оккупированных территориях является очередной провокацией РФ.

Европейский Союз ввел санкции в отношении компаний, которые принимали участие в строительстве Керченского моста в аннексированном Крыму.

Адвокаты экс-президента Виктора Януковича во вторник покинули заседание Оболонского райсуда, в очередной раз сорвав судебные дебаты.

15 моряков судна Free Neptune вернулись в Украину.

Президент Петр Порошенко уволил Валерия Кулича с должности председателя Черниговской областной государственной администрации.

Президент США Дональд Трамп заявил, что санкции против России сохранятся в том виде, в котором они существуют сейчас.

Северная Корея производит новые баллистические ракеты, вопреки Сингапурским договоренностям и задекларированному стремлению к денуклеаризации. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в разведывательных службах США.