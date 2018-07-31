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Во вторник, 31 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,92/26,97 грн/долл.

Как сообщил дилер коммерческого банка, к закрытию торгов гривня понизилась к доллару на 10 копеек, передает УНИАН.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,51/31,57 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4243/0,4249 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,8667 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 578 сделок на сумму 442,08 млн долл.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 1 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 2686.6717 (31 июля – 2675.5214) 100 EUR – 3153.0779 (31 июля – 3126.0792) 10 RUR – 4.3090 (31 июля – 4.2617).

 
ForUm

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