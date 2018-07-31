В рамках операции «Перевозчик» осмотрено почти 28 тыс. транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров. Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич, сообщает департамент коммуникации НПУ.

При этом, по его словам, выявлено 764 технически неисправных транспортных средств, из них 148 автобусов - переоборудованных с нарушением соответствующих норм и стандартов.

Кроме того, выявлено более 5000 водителей, допустивших нарушения законодательства.

«Среди них - 21 водитель, который управлял автобусом в состоянии алкогольного опьянения. Еще 45 водителей не прошли предрейсового медицинского осмотра или не был проведен предрейсовый контроль технического состояния транспортных средств», - отметил Фацевич.

Он добавил, что 81 водитель управлял транспортным средством без необходимых лицензионных документов.

Напомним, усиленные меры безопасности на автодорогах продлятся до конца туристического сезона.