По сообщениям СМИ в сеть попали гигабайты переписки судьи Дзержинского районного суда г. Харькова Анны Подус, которая в сговоре с Дмитрием Святашем сфальсифицировала судебное решение и фактически попыталась отменить последнему запрет выезда за рубеж.

Обвинения в неправдивости переписки вызвали у неизвестного хакера, которым изначально были опубликованы данные о фальсификате, волну возмущения, в связи с чем он вышел с открытым заявлением к участникам скандально известной переписки в котором доказал - переписка является подлинной.

Так он обозначил, что существует несколько IP с которых Анна Сергеевна выходила сеть. В частности внимание Анонима привлекли IP 77.120.187.191 и IP 178.150.97.28. Первый твой домашний Анны Подус, а второй рабочий. Автор указывает, что домашним IP пользуется также супруг Подус, что доказывают данные из электронных ящиков супругов.

Обращаясь к Анне Сергеевне автор отмечает: «Твой IP адрес и твоего мужа - идентичны, это я об этом IP 77.120.187.191. В свой ФБ ты заходила с IP 178.150.97.28 (с которого ты супругу отправляла письмо на согласование). А перед этим и с домашнего IP 77.120.187.191. Вот прицепом и подтверждается подлинность писем от твоего мужа. Так как и ты заходила с IP 77.120.187.191 в Facebook и твой муж с него отправлял электронные тебе письма».

При этом автор отмечает, что проверка на наличие внешнего вмешательства показывает - никакого Фотошопа не было. Все документы из личного электронного ящика Анны Подус являются достоверными.

Хакер отмечает, что также располагает данными из личного электронного ящика супруга Анны Сергеевны, который по его словам «нарешал» много интересных процессов и в этом плане далеко не ушел от своей супруги.

Отреагирует ли на подобное заявление руководство Дзержинского районного суда г. Харькова и правоохранительные органы и будут ли приняты какие-то меры в отношении оскандалившейся судьи пока неизвестно.