В Вишневом Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех маршруток, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое водителей и два пассажира, которые с различными телесными повреждениями доставлены в районную больницу.

По предварительным данным 65-летнему водителю маршрутного автобуса № 732 стало плохо и он выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение с двумя другими автобусами №№ 306 и 723, которые двигались в противоположном направлении.