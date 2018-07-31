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В Вишневом Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех маршруток, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое водителей и два пассажира, которые с различными телесными повреждениями доставлены в районную больницу.

По предварительным данным 65-летнему водителю маршрутного автобуса № 732 стало плохо и он выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение с двумя другими автобусами №№ 306 и 723, которые двигались в противоположном направлении.

 
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