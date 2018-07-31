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Филиал акционерной компании «Укрзализныця» по закупкам «Центр обеспечения производства» по результатам тендера, проведенного через систему электронных государственных закупок Prozorro, заключил договор с компанией «Смарт Эксим» на покупку электромагнитных реле российской компании «Элтеза» на сумму 10,443 млн грн с учетом НДС.

Согласно сообщению в системе электронных госзакупок Prozorro, филиал «Укрзализныци» заключил данный договор 26 июля с компанией «Смарт Эксим», которая представляет харьковскую компанию «Т.С.О», которая является официальным представителем акционерного общества «Желдоравтоматизация», которая в свою очередь является дилером продукции акционерного общества «Объединенные электротехнические заводы» («Элтеза»), расположенного в России, сообщает УНИАН.

Согласно договору, производителем электромагнитных реле для «Укрзализныци» будет филиал акционерного общества «Элтеза» - Камышловский электротехнический завод, который расположен в городе Камышлов Свердловской области (Российская Федерация). Договор купли-продажи подписал заместитель директора филиала «Укрзализныця» по закупкам «Центр обеспечения производства» Андрей Лапин и еще один заместитель директора ЦОП Алексей Онисимюк. 

Согласно данным на сайте Prozorro, изначально в тендере на поставку реле участвовали 2 фирмы: «Венчурс Групп» и «Смарт Эксим». При этом обе фирмы предоставили документы о том, что являются официальными представителями «Т.С.О.», которое является представителем в Украине российского производителя - «Элтеза».

Стоит отметить, что собственниками «Смарт Эксим» являются жительница Киева Марина Дьяченко и житель оккупированного Донецка Евгений Ущека, который является владельцем еще 9 компаний, часть из которых расположена на неподконтрольной территории.

Напомним, филиал акционерной компании «Укрзализныця» по закупкам «Центр обеспечения производства» по результатам тендера, проведенного через систему электронных государственных закупок Prozorro, заключил договор с филиалом Российской железной дороги на поставку железным дорогам Украины 96 наградных знаков «Почетный железнодорожник» из медно-никелевого сплава на сумму 181,927 тыс. российских рублей с учетом НДС. 

Исполняющий обязанности председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов заявил, что поручил приостановить закупку наградных знаков из России.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что лица, осуществляющие закупки на территории Российской Федерации, должны нести уголовную ответственность
ForUm

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