Государственная миграционная служба Украины инициирует мероприятия для облегчения процедуры получения паспорта лицами ромской национальности, проживающих в Украине.



Об этом сказала заместитель директора Департамента по вопросам гражданства, паспортизации и регистрации Государственной миграционной службы Украины Елена Палиенко. Она отметила, что на сегодняшний день острой проблемой является вопрос оформления паспортов лицами ромской национальности, в основном связано с отсутствием свидетельства о рождении или его потерей, сообщает УНИАН.

По словам Палиенко, в вопросе восстановления свидетельства о рождении в случае его потери ГМСУ и Министерство юстиции работают над налаживанием электронного взаимодействия - обмена между реестрами, что устранит причину для отказа в предоставлении паспорта такому лицу.

Она объяснила, что это даст ГМСУ возможность делать электронные запросы в Минюст и получать информацию о том, имеется ли в реестре соответствующая запись, действительно ли документ о рождении был выдан лицу.

Также Палиенко сообщила о положительных тенденциях относительно получения ромами паспорта гражданина Украины: в 2014 году паспорт получили 2428 человек ромской национальности, в 2015 году - 2143, в 2016 году - 1607, в 2017 году - 3222, за первое полугодие 2018 года - 1903.

По ее словам, больше всего паспортов получили в этом году ромы в Закарпатской области - 1151 человек, в Одесской - 227, Харьковской - 62, Донецкой - 79, Днепропетровской - 71, Николаевской - 49, Волынской - 42, других областях - до 20 человек. Палиенко добавила, что в местах массового поселения ромов вопрос документирования решается, а «где выездные их поселения, лагеря, то там они не имеют регистрации места жительства». Она также отметила, что в 2010 году были внесены изменения в законодательство, которые дают право ромам регистрировать свое место проживания в социальных учреждениях и получать соответствующие свидетельства, являющиеся основанием для получения паспорта гражданина Украины.

Кроме того, Палиенко сообщила, что миграционной службой разработан законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно признания лицом без гражданства.

По ее словам, целью этого проекта является создание процедуры признания лица лицом без гражданства, что даст таким лицам возможность получить соответствующие свидетельства и при условии проживания на территории Украины в указанном статусе более 2 лет они смогут получить вид на жительство.

«Миграционной службой проводится ряд мероприятий для урегулирования указанных вопросов. Это не будет решено сегодня, это не будет решено завтра», - сказала Палиенко, но добавила, что в этом направлении многое делается уже в этом году.

Напомним, в Министерстве внутренних дел создали рабочую группу по вопросам интеграции ромского национального меньшинства в украинское общество.