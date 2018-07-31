Николаевским окружным административным судом удовлетворен иск первого заместителя прокурора Николаевской области о признании противоправным и недействительным решения Николаевского областного совета от 07.09.2012 №4 «О реализации требований Закона Украины «Об основах государственной языковой политики» в Николаевской области, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Так, оспариваемым решением областного совета в 2012 года признано, что на территории Николаевской области наряду с украинским языком как государственным действует русский язык как региональный и к нему применяются меры, направленные на использование региональных языков.

В то же время Конституционным судом Украины в феврале текущего года указанный закон признан не соответствующим Конституции Украины. Решения и заключения, принятые Конституционным судом Украины, являются обязательными и окончательными.

В соответствии со ст. 10 Конституции Украины, государственным языком в Украине является украинский язык.

Поскольку областным советом самостоятельно не принимались меры к приведению решения в соответствие с действующим законодательством, первый заместитель прокурора области обратился в суд с иском о признании недействительным решения областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Суд согласился с доводами прокурора, признав противоправным и недействительным решение Николаевского областного совета.

Напомним, КСУ открыл конституционное производство по данному закону в октябре 2014 года по представлению 57 народных депутатов Украины.

Закон «О принципах государственной языковой политики» авторства Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко был принят 3 июля 2012 г. Он устанавливает, что государственным языком является украинский, но в то же время существенно расширяет использование региональных языков. Закон был принят Верховной Радой голосами большинства со значительными нарушениями процедуры рассмотрения, в частности, карточками отсутствующих депутатов, и спровоцировал протесты по всей стране, так называемые «языковые майданы».

23 февраля 2014 г. Верховная Рада проголосовала за признание этого закона утратившим силу. Однако 3 марта тогда еще и. о. президента Александр Турчинов заявил, что не подпишет решение ВР об отмене закона.

28 февраля Конституционный суд Украины признал неконституционным закон «Об основах государственной языковой политики», так называемый закон Колесниченко-Кивалова.