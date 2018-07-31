Олигархи Виктор Пинчук и Ринат Ахметов в нынешнем электоральном цикле сделают ставку на парламентские, а не президентские выборы, так как шансы на проведение конституционной реформы велики и в будущем вес и значимость поста премьер-министра может превысить президентский. Об этом говорится в статье «Игры олигархов», опубликованной в газете «Деловая столица».

«Пинчук и Ахметов будут играть скорее в парламентские выборы и президентскую кампанию рассматривают прежде всего в этом контексте. Тем более что шансы на проведение конституционной реформы велики, и в следующем электоральном цикле вес премьера может превысить президентский. У Пинчука есть понятная стратегия – раскрутка проекта «Новые лидеры», стартовавшего в виде талант-шоу на ICTV и поддержанного всей мощью медиахолдинга олигарха, а также флагманский проект на парламентские выборы – Святослав Вакарчук. А на президентской кампании Пинчук, как и Фирташ, сделал ставку на Гриценко, с которым олигарха связывают давние и теплые отношения», - говорится в статье.

«Деловая столица» пишет, что у Рината Ахметова ситуация объективно более сложная, но поливариантная. Да, у него есть свой фаворит – Олег Ляшко и его Радикальная партия, которая гарантированно проведет список в парламент следующего созыва. Но Ляшко – чужой для аудитории телеканала «Украина» и электората тех регионов, где Ахметов имеет вес и ресурсы.

«Так называемому базовому электорату «Партии регионов» олигарх предложения пока не сделал. Являясь наряду с Фирташем мажоритарным акционером «Оппоблока», Ахметову явно неинтересно играть в кандидата в президенты Бойко – даже если «Оппозиционный блок» его таки выдвинет.Идею с выдвижением Бойко не поддерживает и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович, который недавно призвал «Оппоблок» к объединению, но предложил Бойко отказаться от выдвижения, пообещав сделать то же самое, а вместо этого поискать «других достойных представителей обеих политических сил». Эксперты в этом контексте сразу заговорили о двух фамилиях – Мураева и Вилкула. Первый – alter ego Рабиновича в их совместном политическом проекте и агрессивный критик действующей власти. Имеющий к тому же собственный довольно мощный медиаресурс. Второй – публичный фронтмен группы Ахметова в «Оппоблоке» и парламенте. Фактически только Вилкул – в силу узнаваемости и наличия личного рейтинга – способен или же бросить вызов Бойко за лидерство в «Оппоблоке», или же возглавить новый проект, о котором в окружении Ахметова периодически говорят уже несколько лет», - говорится в статье.

Вероятно, группа Ахметова будет делать ставку на Вилкула и как на потенциального премьера в случае формирования после парламентских выборов широкой коалиции или «правительства национального согласия», вероятность формирования которого оценивают как очень высокую – из-за раздробленности политического поля.