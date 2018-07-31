Заявление Медведчука о поддержке «За Життя» означает, что в истории «Оппозиционного блока» можно поставить точку, написал в своем Facebook конфликтолог Влад Мулык. Более того, считает Влад Мулык, стоит ожидать, что Вадим Новинский, который заявил о создании своей партии, в ближайшее время тоже присоединится к Медведчуку и Рабиновичу.

«Официальное заявление Медведчука о том, что он поддерживает «За Життя» означает, что владельцы «Оппоблока» - Левочкин, Ахметов, Фирташ и другие - проиграли Рабиновичу конкуренцию за самого влиятельного оппозиционного политика», - так Мулык прокомментировал слова Виктора Медведчука, публично заявил, что поддерживает партию «За Життя».

Конфликтолог напоминает, что журнал «Корреспондент» включил Виктора Медведчука в десятку самых влиятельных украинцев под №7.

«Корреспондент» по итогам 2017 года признал, что Медведчук входит в первую десятку самых влиятельных украинцев (№7 в топ-100)», - напомнил Влад Мулык.

По мнению политического эксперта, это означает, что история «Оппозиционного блока» закончена. Тем более что сразу же вслед за Медведчуком о запуске собственной политической партии заявил народный депутат Вадим Новинский (входит во фракцию «Оппозиционного блока» в Верховной Раде). Более того, прогнозирует конфликтолог, стоит ожидать, что Новинский спустя какое-то время тоже объединится с «За Життя».

«А теперь и Медведчук официально дал понять, что будет поддерживать «За Життя» вместе с Рабиновичем и Мураевым, поэтому в истории проекта «Оппозиционный блок» можно поставить точку. А вслед за ним и Новинский заявил, что запускает свою партию - и скорее всего, спустя время будет объединяться с «За Життя», - прогнозирует конфликтолог.

«Значит, история «Оппоблока» в его нынешнем виде закончена. И это очевидно», - резюмировал конфликтолог Влад Мулык.