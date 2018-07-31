Французский парламент в понедельник окончательно одобрил запрет на использование смартфонов в школах и колледжах страны.

За это решение проголосовали 62 французские сенаторы, один выступил против, сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Monde.

Нововведение является выполнением предвыборного обещания президента Эммануэля Макрона.

Согласно закону, портативными устройствами, которые имеют выход в интернет, запрещено пользоваться в школьных помещениях и во время занятий на свежем воздухе, кроме случаев, связанных с образовательной целью.

В то же время телефоны можно использовать в местах, разрешенных подзаконными актами, например на игровых площадках.

Телефоны могут быть конфискованы в соответствии с условиями, установленными правилами процедуры.

Запрет на мобильники в школах во Франции уже принимали в 2010 году, но действующий закон – более жесткий.

Оппозиция критикует принятый закон, заявляя, что он «ничего не меняет».

Нововведения начнут действовать с нового учебного года в сентябре.