Президент Украины Петр Порошенко поручили Министерству иностранных дел усилить работу по ужесточению санкций против России, а также физических и юридических лиц, причастных к аннексии Крыма. Об этом говорится в Facebook Главы государства.

Порошенко поприветствовал решение Совета Европейского Союза о введении санкций против 6 юрлиц, причастных к незаконному строительству Керченского моста.

«В сочетании с июньским решением Совета ЕС продлить весь «крымский пакет» санкций против России до 23 июня 2019 и исторической «Декларацией Помпео» Кремль получил жесткий и мощный ответ на вопрос принадлежности и статуса Крым, - подчеркнули Порошенко.

Напомним, 22 июня 2018 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел в действие Обновленный санкционный список, который расширен до 1762 физических и 786 юридических лиц.