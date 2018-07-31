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Шевченковский районный суд Киева 30 июля удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры о принудительном отобрании биологических образцов у водителя автомобиля «Хаммер», подозреваемого в совершении ДТП на бульваре Леси Украинки, в результате которой погибла 10-летняя девочка.

В этот же день решение суда о принудительном отборе образцов выполнено, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Как сообщалось, после задержания подозреваемый в ДТП прошел тест на Драгер, после чего был доставлен в Киевскую городскую наркологическую клиническую больницу «Социотерапия» для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения, где предоставил образцы мочи.

«Тест на Драгер, а также результаты лабораторного анализа образцов мочи не выявили содержания алкоголя и наркотических веществ в организме подозреваемого», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, поскольку водитель отказался добровольно предоставить другие биологические образцы, которые должны быть в достаточном количестве для осуществления сравнительного исследования и обеспечения несомненности их происхождения от личности подозреваемого, прокуратура обратилась в суд с ходатайством о их принудительном отборе.

Получение образцов для экспертизы осуществлено экспертом Киевского городского бюро СМЭ с участием адвоката. По результатам следственного действия составлен протокол, который приобщен к материалам уголовного производства.

Как сообщал ForUm, 24 июля в 22:30 на бульваре Леси Украинки в Печерском районе Киева 23-летний водитель Hummer насмерть сбил 10-летнюю девочку. За рулем автомобиля находился Кирилл Островский. 

Ему сообщено о подозрении. Позже дополнительно объявлено о подозрении по ст. 135 УК Украины (оставление в опасности).

В прокуратуре сообщили, что водитель Hummer отказался предоставить на проверку все необходимые образцы биоматериалов.
ForUm

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