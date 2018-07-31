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Памятник богатырю Илье Муромцу откроют в столице в конце этой недели в парке «Муромец». Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook. Также он обнародовал видео «странствий» Муромца на Труханов остров.

«Друзья! Илья Муромец уже доехал на Труханов остров. Сегодня утром скульптура, которую в разобранном виде погрузили на большой тягач, отправилась Киевом в парк «Муромец». Уже на месте памятник богатырю собирают и начнут устанавливать, - сообщил мэр. - Как я уже говорил, это будет уникальный памятник, созданный по самым современным технологиям. Работал над ним молодой талантливый скульптор Владимир Журавель. А позировал для образа богатыря Василий Вирастюк. Уже в конце недели в парке «Муромец», где обустроили первую очередь зоны отдыха, можно будет оценить величественного Илью Муромца. Ведь памятник будет 11 метров высотой – вместе с холмом и гранитным постаментом», - написал Кличко.

Памятник богатырю времен Киевской Руси Илье Муромцу, который устанавливают в Киеве, создали по уникальной технологии, которую до этого не использовали для скульптур такого размера. Части для форм скульптуры, которые потом заливали бронзой, сначала изготовили с помощью 3D принтера. Такую уникальную технологию предложил скульптор Журавель, работавший над Муромцем. С работами Журавля киевляне уже знакомы. В частности, это всем известная композиция из скульптур детей на Почтовой площади.

Ранее Кличко объяснил, почему возникла идея установить в Киеве памятник Муромцу. «Илья Муромец, который, по преданию, родился под Черниговом, служил князю Владимиру, охранял город Киев и похоронен в Киево-Печерской лавре, - это наш богатырь, это наша история, которую сегодня, к сожалению, пытаются у нас украсть. Поэтому Муромец будет стоять в Киеве, на территории Труханова острова, там, где когда-то располагалась дружина князя Владимира», - отмечал мэр столицы.
ForUm

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