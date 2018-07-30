Администрация президента США Дональда Трампа стала на сторону России в знаковом деле во Всемирной торговой организации в отношении украинского транзита, сообщает Politico.

Как отмечает издание, решение панели ВТО, которое ожидается в этом году, может иметь последствия для ряда дел против США из-за применения Трампом пошлин на сталь и алюминий, ведь оно касается права организации выносить решение по делу ограничений, введенных из соображений национальной безопасности.

Дело против РФ касается другого вопроса, а именно транзитных ограничений, которые Москва наложила на Киев в январе 2016 года, отрезав украинских экспортеров от ключевых рынков в Центральной Азии и на Кавказе, передает 112 Украина.

И хотя США поддерживают Украину в территориальном конфликте с РФ, и Вашингтон, и Москва настаивают, что ВТО не имеет права рассматривать украинское дело в отношении транзитных ограничений.

Российская сторона заявляет, что ввела ограничения, руководствуясь статьей 21 Общего соглашения о тарифах и торговле, которое позволяет членам ВТО прибегать к действиям, которые нарушают их обязательства в организации, руководствуясь соображениями национальной безопасности.

Правительство США утверждает, что «спор, который касается безопасности, имеет политический характер и потому лежит за пределами компетенции ВТО». Этот же аргумент администрация Трампа использует для оправдания введенных этой весной тарифов на сталь и алюминий.

Другие члены ВТО, в частности Канада, настаивают на том, что страны должны как минимум аргументировать, почему они применяют статью 21.

Отметим, что сегодня стало известно о проигрыше Украиной уже второго спора с Россией в рамках Всемирной торговой организации.