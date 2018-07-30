Правоохранители разоблачили гражданина РФ, который в период с 2012 по 2014 годы покупал в Украине детей для сексуальной эксплуатации. Об этом сообщила пресс-служба полиции Донецкой области.
Мужчина приезжал в Украину к знакомому, который за денежное вознаграждение предоставлял в сексуальное рабство детей, находящихся в уязвимом состоянии (сироты и лишенные родительской опеки). Сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно со следственным управлением полиции Донецкой области и областной прокуратурой установили 4 пострадавших.
Факты торговли детьми были обнаружены в ходе расследования преступной деятельности жителя Славянска, который сейчас находится под арестом за половые преступления в отношении несовершеннолетних, которые он совершал в течение 13 лет.
Полицейские установили, что в период 2012-14 годов с указанным педофилом наладил связь гражданин РФ. Мужчина за деньги брал мальчиков «в аренду» с целью совершения сексуального насилия. На время совершения преступления подросткам было 16 лет.
Продавец заставлял несовершеннолетних жертв выполнять требования жителя соседнего государства, запугивая расправой, к тому же дети годами находились в психологической зависимости от него.
Покупатель вывозил пострадавших в другие города Донецкой области, потом возвращал держателю места разврата. В настоящее время сотрудники полиции собрали доказательства причастности гражданина РФ к 4 фактам торговли детьми.
Злоумышленнику заочно сообщено о подозрении по ч.2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека). Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.
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