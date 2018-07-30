Правоохранители ликвидировали международный трансграничный канал незаконного перемещения из Украины в Польшу товаров, в том числе табачных изделий, с использованием самолета «Ан-2». Об этом сообщает Госпогранслужба.

По результатам проведенных совместных следственных и розыскных действий на территории Украины и Польши оперативниками Северного регионального управления, сотрудниками СБ Украины в Ривненской области и польскими коллегами установлен ряд причастных лиц из числа граждан Украины и Польши, задокументирован факт организации последними канала противоправной деятельности, спланированы и проведены совместные действия по его ликвидации.

В рамках досудебного расследования по ст. 334 Уголовного кодекса Украины офицеры оперативно-розыскного подразделения Госпогранслужбы совместно с сотрудниками СБУ провели ряд обысков помещений фигурантов уголовного производства в Волынской, Хмельницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях.

«Во время обысков изъят ряд предметов и документов, в том числе топографические карты с нанесенными маршрутами, планы-схемы полетов, радиостанции, документация на самолет, и другие предметы, указывающие на причастность пяти фигурантов уголовного производства к совершению противоправных действий», - говорится в сообщении.

Кроме того, при силовой поддержке спецподразделения Госпогранслужбы «Дозор» на заброшенной взлетно-посадочной полосе вблизи одного из сел Ривненской области задержан самолет «Ан-2», проведен его обыск и изъят как вещественное доказательство.

Фигурантам уголовного производства, один из которых привлекался к пилотированию «Ан-2», объявлены подозрения в совершении преступления по ч. 3 ст. 28, ст. 334 УК (нарушение правил международных полетов, совершение преступления в составе организованной преступной группы). Следователем завершено досудебное расследование, составлен обвинительный акт и вместе с материалами уголовного производства направлен в Ривненский городской суд.

Напомним, в июне 2016 пограничники изъяли несколько самолетов, которые контрабандисты использовали для перевозки товаров.