Военная контрразведка СБУ и полиция Украины при содействии военной службы правопорядка из состава Объединенных сил разоблачила и задержала на горячем военнослужащих ВСУ, которые сливали топливо из бензовозов на нелегальном пункте скупки ГСМ, организованном в гараже жителем с. Очеретино Донецкой области.

Как сообщает пресс-центр ООС, по предварительным данным военные с целью собственного обогащения пытались реализовать около 2 тонн топлива.

Дружковским отделом полиции начато уголовное производство по ч.3 ст.410 УК Украины «Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Учитывая, что, кроме материального ущерба, хищение ГСМ негативно влияет на боеспособность ОС, а также возможное участие в противоправной деятельности командиров задержанных военнослужащих, количество фигурантов дела может увеличиться, а их действия квалифицированы по другим статьям Уголовного кодекса Украины.

Процессуальное руководство по уголовному производством осуществляется военной прокуратурой Объединенных сил. Сейчас решается вопрос об избрании задержанным военнослужащим меры пресечения.