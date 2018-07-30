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В связи с проведением 31 июля и 1 августа 2018 превентивных мер по противодействию террористической и диверсионной угроз в Лисичанске Луганской области, командование Объединенных сил призывает жителей города не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и т.д.

Обращение опубликовано на сайте ООС.

«В случае необходимости передвижения в другие районы города во избежание недоразумений граждан просят обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справка об обучении и др.)», - отмечается в сообщении.

Все действия происходят в рамках действующего законодательства и санкционированы командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Сергеем Наевым.

Ситуация с антитеррористической угрозой находится под контролем. В случае получения информации о причастности неизвестных лиц к ДРГ или террористических подразделений боевиков, граждан просят сообщать в адрес дежурных служб:

- 3 Управление ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, тел.: 0645-26-81-10;

- Главное Управление национальной полиции в Луганской области, тел.: 102, 0645-24-20-42.

Также граждан просят не паниковать и соблюдать требования личной безопасности.

Напоминаем, что согласно требованиям пункта 8 постановления Кабинета Министров Украины от 18.02.2016 № 92, принято решение об установлении уровня террористической угрозы «красный» в Донецкой и Луганской областях, АР Крым.

Указанное постановление является открытым, граждане могут ознакомиться с мерами, которые принимаются субъектами борьбы с терроризмом в соответствии с определенными уровнями террористических угроз.
ForUm

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