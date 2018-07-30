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Что означает решение Виктора Медведчука поддержать партию «За Життя» анализирует в своем блоге в Facebook политический эксперт и блогер Михаил Чаплыга.

«Во-первых, Медведчук публично поддержал партию, а это означает он вернулся в активную ПОЛИТИЧЕСКУЮ жизнь. До этого он был в весьма непонятном статусе. Во-вторых он поддержал партию Рабиновича, который по рейтингам иногда обходит Бойка и всю ПР (Оппоблок)», - делает вывод Чаплыга.

Политический эксперт прогнозирует, что Медведчук на деле докажет свою эффективность избирателям Юго-Востока.

«Я думаю, что в ближайшее время мы станем свидетелями НОВОГО, а точнее второй фазы (которая все никак не происходила) обмена на востоке. И автором и гарантом ее будет Медведчук ... и на этот раз публично. Что подтвердит его заявки делами. Путем показательных практических шагов Медведчук, скорее всего, сможет показать юго-востоку свою практичность и эффективность и соответственно претендовать на голоса и поддержку», - делает прогноз Чаплыга.

А в итоге, резюмирует политический эксперт, в украинской политике появился новый политический союз, который становится настолько влиятельным игроком на Юго-Востоке, что вскоре у «Оппозиционного блока» просто не будет никаких шансов.

«По факту новый симбиоз Рабиновича и Медведчука дополняет друг друга и ставится весьма влиятельным игроком на поле юго-востока и на теме "МИРа". И думаю, что при определенных раскладах, ОБ нечего будет делать на юго-востоке», - приходит к выводу Михаил Чаплыга.

А пока, заключает Чаплыга, «в паре ОБ - Рабинович-Медведчук явно выигрывают Рабинович-Медведчук».
ForUm

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