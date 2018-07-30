также в разделеПолитика
Рабинович рассказал, как за пять минут «сделал» «Оппоблок», который долго «окучивал» Медведчука 14
СМИ узнали о сотрудничестве Манафорта с Кличком 36
Украина выразила протест в связи с посещением чешскими депутатами Крыма 20
Адвокаты Януковича сорвали судебные дебаты по делу о госизмене 58
Климкин об «обосновании» РФ аннексии Крыма: Жалкий ход 156
Новинского внесли в базу «Миротворца» 131
Гаврилечко: Решение Рабиновича пригласить в «За Життя» Медведчука - это победа «по очкам» над «Оппоблоком» 295
Манафорт хочет скрыть от присяжных фотографии с Януковичем 37
Следователи США представили документы о сотрудничестве Манафорта с ПР и «Оппоблоком» 49
Мураев: Медведчук должен быть в правительстве 219
В Белом доме поддержали оборонный бюджет, предусматривающий выделение $250 миллионов Украине 20
Порошенко: Томос об автокефалии завершит утверждение независимости Украины 86
Вселенский Патриарх Варфоломей: Конечная цель – даровать Украинской церкви автокефалию 708
Путин: Референдум на Донбассе – тонкая тема 65
Новинский: Церковь не должна подстраиваться под желания политиков или настроение общества 29
Рабинович: «За життя» использует опыт Медведчука-переговорщика для установления мира на Донбассе 149
Колтунович: В программе по выходу из кризиса Рабинович дает экономические рычаги для улучшения социально-экономической ситуации в целом 33
Богословская идет в президенты 74

Народный депутат Нестор Шуфрич рассказал в интервью ТСН, почему не называет Россию государством-агрессором, какие отношения связываю его с Виктором Медведчуком, как управлял страной Янукович и вернется ли Онищенко в Украину.  

Член партии «За життя», народный депутат Украины Нестор Шуфрич — мастер спорта по стрельбе из лука. Его неоднократно видели в компании спецпредставителя по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Виктора Медведчука.

«Согласно с его оценкой, с Россией лучше сотрудничать. Позиция Виктора: с Россией должны быть прагматичные дружественные отношения. Влияет ли его личное отношение к Путину и Путина к нему? Безусловно, влияет», — сказал Шуфрич.

Отвечая на вопрос, задает ли Медведчук президенту РФ вопросы о присутствии российских войск на Донбассе, Шуфрич сказал, что об этом не знает.

«Зачем обвинять человека, с которым ты хочешь решить вопросы рады своей страны, если это обвинение не даст никаких результатов? Я не знаком с Путиным лично», — добавил он.

То, что Медведчук и Путин имеют близкие кумовские отношения, Шуфрич называет «здоровым мужским раскладом».

И сам он занимает ту позицию, которая, по его словам, соответствует интересам Украины. Называть Россию агрессором нардеп отказался.

Комментируя информацию о семейном отдыхе в Крыму, народный избранник рассказал забавный случай, произошедший на даче Горбачева.

«Все боялись тогда отдыхать на той даче, ведь каждый, кто там был, потом уходил в отставку. А он (Медведчук — Ред.) не ушел», — рассказал нардеп. Новый год Нестор Иванович несколько лет кряду встречает в компании экс-главы Администрации президента Кучмы.

По словам народного избранника, к Юлии Тимошенко он всегда относился с большим уважением.

«Это человек, который умеет бороться, самый сложный политический оппонент», — отметил Шуфрич.

Что касается беглого экс-президента Януковича, то он, по словам Шуфрича, «в караоке пел лучше, чем управлял страной».

Отвечая на вопрос, вернется ли беглый нардеп Онищенко в Украину, Шуфрич дал утвердительный ответ.

«Абсолютно убежден. К нему в Испанию я не летаю, но с женитьбой и рождением сына поздравил», — уточнил народный депутат.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

2
Теги