«Мы должны укреплять команду мощнейшими игроками, а Медведчук — мощнейший игрок. Не надо стесняться правды», — так Вадим Рабинович прокомментировал согласие В.Медведчука работать в команде «За життя» над установлением мира в Украине и восстановлении взаимовыгодных отношений с РФ и странами СНГ.

По информации политика, у партии «За життя» сегодня «очень хорошие результаты на юго-востоке Украины, неплохие в центре и достаточно слабые на западе».

«Если я хороший руководитель партии, я должен делать мудрые шаги на ее усиление, потому что представление политсилы завтра в парламенте зависит он правильности поведения главы. Что касается Медведчука – это особый случай, и все это понимают», — считает лидер партии «За життя».

По словам Рабиновича, по Медведчуку так долго работали пропагандистские машины, «что политтехнологи считают, что он в этом плане очень отстал».

«На него списывали все грехи. Никто не задавал себе один вопрос, а я хочу сейчас задать. Главное обвинение Медведчука в том, что он — кум Путина. Скажите, когда Янукович, пророссийский ставленник Путина, как всем уже ясно, был в Украине, — не задали вы себе вопрос: почему Медведчук не получил никакого поста, а два года имел одни уголовные дела? А все нынешние «борцы с Януковичем» и с его «проклятым режимом» имели посты… Почему кум не заступился за своего? Может, все-таки не так все просто?» — обратился к украинцам политик.

Рабинович считает Медведчука, освободившего из плена 481 человека, достойнейшей фигурой украинской политики.

«А если по-людски и совсем от сердца, то мы этим шагом в 5 минут сделали «Оппоблок», который был ключевым игроком. Они к нему (Медведчуку — Ред.) бегали 4 месяца, потому что искали возможность забрать «ключ к миру» к себе в команду. А мы взяли и при помощи зрителей еще так это и обыграли. Это по-людски», — пояснил лидер партии «За життя».

Он считает включение Медведчука в свою команду правильным ходом, поскольку Медведчук — мощнейший игрок.

«Мы должны укреплять команду мощнейшими игроками. Не надо стесняться правды», — резюмировал Рабинович.