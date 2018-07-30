Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с несогласованным с Украиной пребыванием премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева на временно оккупированной территории Украины – Автономной Республике Крым и г. Севастополь 28-29 июля 2018 года. Соответствующий комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Министерство иностранных дел Украины неоднократно подчеркивало недопустимость несогласованных с Украиной пребываний российских должностных лиц на суверенной территории нашего государства в ее международно признанных границах, которая включает Автономную Республику Крым и Севастополь», - говорится в заявлении.

Пребывание Медведева на территории Автономной Республики Крым является грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права, обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Украина и Россия, в том числе Уставом ООН и резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН.

«Автономная Республика Крым и Севастополь является неотъемлемой частью Украины в ее международно-признанных границах. Это признается всем международным сообществом, которое уже неоднократно давало надлежащую оценку международно-противоправным деянием Российской Федерации путем принятия соответствующих резолюций ООН, Совета Европы, ОБСЕ, других международных организаций, а также введения санкций против государства-оккупанта», - резюмировали в МИД.

Напомним, 29 июля Медведев прибыл в оккупированный Севастополь.