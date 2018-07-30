Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили бывшему президенту АО «Си Трайдент» и экс-директору компании-судовладельца о завершении досудебного расследования по факту отчуждения по заниженным ценам морских торговых судов, принадлежавших Министерству инфраструктуры Украины.

Этим лицам и их защитникам открыто материалы дела для ознакомления, сообщает пресс-служба НАБУ.

После завершения этого процесса будет составлен обвинительный акт для дальнейшего направления в суд.

По данным следствия, экс-президент ЗАО СК «Си Трайдент» (100% акций принадлежит государству) совместно с бывшим директором компании «Zealand Holdings Inc.» и другими должностными лицами Министерства инфраструктуры Украины с нарушением требований Законов Украины «О холдинговых компаниях в Украине», «Об управлении объектами государственной собственности», используя доверенность Мининфраструктуры, в течение 2012 года продали по заниженным ценам морские торговые суда «African Lark», «Etna», «Elbrus» и «Everest», переданные Министерством транспорта Украины в качестве взноса в уставный фонд АСХК «Си Трайдент».

Согласно выводам экспертизы, из-за указанных действий государству причинен ущерб на общую сумму более 219 млн грн.

Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в декабре 2015 года после передачи соответствующих материалов из Генеральной прокуратуры Украины.

В январе 2018 года экс-чиновникам «Си Трайдент» и компании-судовладельца сообщено о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»).