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Служба безопасности Украины обнародовала имена троих иностранных наемников ЧВК «Вагнера», воевавших в Сирии.

Минимум двое из них принимали участие в боевых действиях на Донбассе.

Один из них – гражданин Республики Армения Грачян Геворг – погиб во время так называемого «пригожинского наступления» в Сирии 7 февраля 2018 года.

Как сообщал ForUm, Служба безопасности идентифицировала лица 206 наемников ЧВК «Вагнер», которые принимали участие в так называемом «пригожинском наступлении» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в феврале этого года.
ForUm

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