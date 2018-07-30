Вчера, 29 июля, пограничники Харьковского отряда обнаружили и задержали гражданина России, который незаконно пересек государственную границу вне установленных пунктов пропуска, сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы.

Отмечается, что ночью пограничным нарядом с помощью тепловизионного комплекса обнаружили неизвестное лицо, которое двигалось от линии государственной границы в глубь Украины. Выдвинувшись на перехват, охранники государственных рубежей задержали 35-летнего гражданина России. Он незаконно пересек границу из России в Украину.

Сейчас иностранца задержали для составления документов об административном правонарушении. Его дальнейшую судьбу решит суд.