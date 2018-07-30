Российская певица и телеведущая Анна Семенович попала в базу данных сайта «Миротворец».

Согласно информации на сайте, она была внесена в базу за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым» и «участие в попытках легализации аннексии АР Крым».

Доказательством послужила фотография в Instagram Семенович, сделанная во время ее поездки в Ялту весной этого года.

Кроме того, на прошлой неделе певица выступила в оккупированном Донецке на праздновании Дня работника торговли. В 2014 году она также фотографировалась в футболке с надписью «Не смешите мои «Искандеры».