К обесцениванию гривни в июле привело усиление спроса на иностранную валюту на безналичном рынке, сообщил глава совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин.

«В июле официальный обменный курс гривни к доллару США обесценился почти на 50 копеек. Это породило волну публикаций и репортажей на эту тему, что находит отголоски в разговорах рядовых граждан. При этом редко вспоминают о том, что еще в двадцатых числах января текущего года курс гривни достигал почти 29 грн за доллар США и в последующие несколько месяцев курс укрепился более чем на две с половиной гривни, после чего стабилизировался. Такие размеры колебаний фиксировались и в прошлом году», - написал он в Facebook.

По словам Данилишина, анализ курсовой динамики гривни свидетельствует, что ее определенное обесценивание накануне осени было характерным и в прошлые годы, в частности в 2014 и 2016 годах, хотя и происходило несколько позже, чем сейчас.

«Прежде всего хочу отметить, что усиление спроса на иностранную валюту определенным образом стимулировало активное распространение информации о девальвации гривни, в том числе неутешительные прогнозы. Такие прогнозы распространяются ежегодно и в большинстве случаев не реализуются», - пояснил банкир.

Обесценивание гривни в июле приводило прежде всего к усилению спроса на иностранную валюту на безналичном рынке. С одной стороны спрос обусловили импортеры, покупая иностранную валюту. С другой – дополнительный спрос стимулировала гривня, которая поступила на рынок через возмещение НДС и выплаты нерезидентам по гривневым ОВГЗ. При этом возмещение НДС имеет двоякое влияние на валютный рынок. Ведь эти средства частично направляются на покупку иностранной валюты экспортерами. Кроме того, они используются экспортерами как оборотные средства, что снижает необходимость «заведения» выручки в иностранной валюте в Украину.

«Итак, обесценивание гривни в июле происходило из-за усиления спроса на иностранную валюту, обусловленное влиянием краткосрочных факторов. Однако с целью предотвращения резких изменений обменного курса гривни Национальный банк готов и выходит на валютный рынок Украины с интервенциями по продаже иностранной валюты, что и делал на прошлой неделе»,- резюмировал Данилишин.