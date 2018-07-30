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Сегодня, 30 июля, около трех часов ночи в Киевненской области на автодороге Киев-Чоп в селе Грушвица Вторая во время оформления дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Ауди» совершил наезд на сотрудника полиции, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что при оказании помощи в оформлении ДТП с механическими повреждениями экипаж патрульных заметил автомобиль «Ауди», который едва не сбил ограждающие конусы. Полицейские остановили легковушку и во время общения с водителем заметили, что он нетрезв. Мужчине предложили в установленном законом порядке пройти освидетельствование на состояние опьянения.

Чтобы избежать медицинского осмотра, мужчина резко начал движение автомобилем слева и совершил наезд на 28-летнего лейтенанта. В результате наезда полицейский получил ушиб голени и каретой скорой был доставлен в больницу.

Злоумышленник, которым оказался 28-летний житель Ривного, задержан на месте происшествия. Сейчас он общается со следователями.

По фактам сопротивления работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей и насилия в отношении работника правоохранительного органа по части 2 статьи 342 и частью 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины начато досудебное расследование. За содеянное мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
ForUm

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