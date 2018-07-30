Сегодня, 30 июля, прокуратурой Закарпатской области совместно с Генеральной инспекцией Генеральной прокуратуры Украины, спецподразделением Управления СБУ в области во время получения неправомерной выгоды в размере 600 долл. США задержан прокурор Воловецкого отдела Мукачевской местной прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что средства прокурор требовал от обвиняемого за назначение наказания не связанного с лишением свободы, а именно освобождение от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года.

Задержан злоумышленник непосредственно при получении неправомерной выгоды.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), проводятся первоочередные следственно-оперативные мероприятия по документированию противоправной деятельности задержанного.