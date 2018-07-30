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Посольство Украины в Чешской Республике выразило решительный протест в связи с незаконным посещением депутатом Европейского парламента от Чехии Яромиром Когличеком и сенатором Сената Парламента республики Ярославом Доубравою оккупированной Россией территории Автономной Республики Крым, сообщает пресс-служба дипломатического учреждения.

«Речь идет об очередном рецидиве нарушения украинского законодательства со стороны упомянутых политиков, которые, несмотря на неоднократные предупреждения, продолжают грубо игнорировать не только украинские законы, но и международное право. Упомянутым политикам было бы не лишним знать, что в резолюции № 68/262 от 27 марта 2014 Генеральная Ассамблея ООН - организация, авторитет которой признают даже чешские коммунисты - подтвердила суверенитет и территориальную целостность Украины и призвала страны-члены воздержаться от действий, которые могли бы быть интерпретированы как признание изменения статуса украинского Крыма», – говорится в сообщении.

«Чтобы хоть как-то обелить свои преступления, Россия хаотично ищет по всему миру политиков с пониженным порогом политической гигиены, которые готовы участвовать в пропагандистских вояжах на оккупированный полуостров. К сожалению, несколько таких политиков нашлось и в Чешской Республике», – подчеркнули в посольстве.

«Мы, однако, высоко ценим тот факт, что большая часть чешского политикума, а также чешское правительство, однозначно стоят на позициях поддержки территориальной целостности Украины и осуждают российскую агрессию против нашего государства, оккупацию Москвой части украинской территории», – отметили в ведомстве.

В посольстве подчеркнули, что те, кто помогает России оправдать свои преступления, не могут не понимать, что являются инструментом в руках Кремля, который, прикрываясь этими «визитами», безнаказанно будет продолжать репрессии, аресты, пытки и убийства украинских и крымских татар в оккупированном Крыму. «Не имеем, однако, иллюзий, что чешские депутаты и ангажированные ими журналисты и «общественные деятели» были озабочены в Крыму такими «мелочами». Апеллировать к их совести очевидно бесперспективно. Однако Украина оставляет за собой право применить к иностранным гражданам, которые грубо и систематически нарушают правила въезда на оккупированные территории, весь спектр санкций, предусмотренный украинским законодательством», – сказано в сообщении.
ForUm

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